Räpina memm pidas 102. sünnipäeva

Toostes kaheksalapselises peres sündinud Preeden on varasemalt öelnud, et tema vanemad olid küll vaesed, kuid ta tundis nende üle uhkust, sest tegemist oli korralike ja väga töökate inimestega. Kõik pere lapsed pandi varases eas tööle ning nad pidid karjas käima. Linda on meenutanud, et karjas käimisest tüdines ta kiiresti ära, kuid soovis päris tööd teha juba pisikesena. Põlise räpinlasena on ta kodulinnas töötanud meeste juuksurina - esialgu töötas kodus, hiljem nn paviljonis. Juuksuriameti pani maha alles 95-aastaselt.

Linda Preeden on kõigi oma lähedaste poolt hoitud ja armastatud. Tütrepoeg on öelnud, et kui ta suved vanaema pool veetis, oli memmel üle paarikümne marjapõõsa. Need tuli tühjaks korjata ning marjad kokkuostu viia. Samuti on tütrepoeg öelnud, et kaheksakümnendatel kasvatasid nad vanaema kasvuhoones isegi arbuuse, mis olid suured ja väga maitsvad.