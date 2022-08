Võru linn tähistab 238. sünnipäeva

«Võru linnapäevad on juba aastaid olnud festivalimõõtu sündmus, mida lisaks Võru linna kodanikele väisab ka suur hulk inimesi mujalt. Kvaliteetne programm ja tuntud ning armastatud esinejad toovad tuhandeid inimesi nendest sündmustest osa saama,» ütles linnapea Anti Allas.

Võru linna sünnipäevapidustuste ühendavaks teljeks on viimaste aastate traditsiooniks kujunenud perepäevad, mille sisse mahub hulgaliselt sportlikke tegevusi, laulu ja tantsu, pisut teadust, iga-aastaselt suurt tähelepanu pälvinud vanatehnikanäitus ning laadamelu.

Avatud on töötoad ja terve rida põnevaid näitusi. Valdav osa linnapäevade sündmustest toimub Võru keskväljakul, ent huvitavaid tegevusi leiab ka tänavatel, Tamula rannas, Kandles, Katariina alleel, Kreutzwaldi pargis, JJ-Street Tantsukoolis, Vee tn tenniseväljakutel ja Liiva-ATE hoovis.

Õhtuid jäävad lõpetama kontserdid: reedel kell 20 on Võru keskväljakul kavas rahvapidu ansamblitega Vennaskond ja Nedsaja küla bänd ning laupäeval kell 20 esineb Tamula rannas järvelaval Võru Muusikakooli sümfooniaorkester.

Linnapea sõnul on tänavune järvekontsert eriline: «Võime siiralt uhkust tunda, et meil endil on kõrgetasemeline sümfooniaorkester, kus löövad kaasa meie omad lapsed ja Võru muusikakooli õpetajad.»