Video ⟩ Teenistuskoer leidis metsast marjulise üles

POLITSEI NÕUANDED

Metsa minekut planeerides, lähtuge põhimõttest ja eeldusest, et peate jääma sinna ööseks. See aitab teil paremini hinnata, mida peaksite metsa kaasa võtma. Eksimise korral aitavad need võtted ja vahendid teid kiiremini leida:

Teavitage alati lähedasi, naabreid kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulla.

Kui lähedastel on ligipääs teie elukohale, jätke koju nähtavasse kohta ka teade, kuhu täpselt ja millal läksite.

Riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke võimalikult erksavärvilisi riideid.

Kandke alati peakatet, pikki pükse ja pikkade varrukatega pluusi. Need aitavad nii putukahammustuste, päikese kui kriimustuste eest. Jalanõud olgu mugavad ja niiskuskindlad.

Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe.

Võtke kaasa pisut söögi- ja joogitagavara (näiteks vesi, kommid, küpsised)

Võtke kaasa taskulamp ja tikud.

Kui kasutate ravimeid, võtke kaasa ravimid.

Jätke meelde metsa sisenemise koht ning võimalusel märgistage see mõne riideriba või lindiga.

METSA EKSIDES

Abi saate kutsuda hädaabinumbril 112. Abi kutsumiseks ei pea olema kõneaega – hädaabinumbrile helistamine on tasuta.

Kui telefon näitab, et levi ei ole, eemaldage telefonist SIM kaart. Sellisel juhul otsib telefon lähimat kõneoperaatorit.

Kui olete väsinud või ei tunne ennast hästi, ärge liikuge metsas pikemalt ringi. Istuge lagedamale alale, siis on ka otsijatel teid kergem leida

Püüdke leida metsas kindel suund ja liikuge selle järgi. Kindlat suunda hoides jõuate kas asustuseni või inimtekkeliste rajatisteni (teed, kraavid), kust saate täiendavat abi või kust on teid lihtsam leida.