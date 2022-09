Lapsed said oma info- ja mänguportaali

Portaali tehakse koostöös Lastekaitse Liiduga ja see on mõeldud 7–12-aastastele lastele, lapsevanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele.

Ühtlasi avaldas peatoimetaja lootust, et tegemist saab olema erinevaid teemasid ja põlvkondi ühendava platvormiga. “Ma usun, et lapsed ei ole vaid sihtgrupp, vaid ka ägedad sisuloojad, kes saavad aidata neid puudutavates küsimustes lahendusi otsida ning näha ja luua lapsesõbralikku perspektiivi,” rääkis ta.

“Kui oma põhiportaalis teeviit.ee jagame infot pigem 13-26-aastastele noortele, siis Teeviit juunior on mõeldud noorematele lastele. See on keskkond, kus on ühendatud turvaline, kontrollitud info ja hariduslikud ja interaktiivsed mängud,” ütles haridus- ja noorteameti noorteinfo peaekspert Kaie Pranno ning lisas, et veeb pakub platvormi ka laste loomingule. Oodatud on laste kaastööd, näiteks sisuartiklid ja uudised.