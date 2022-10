Blogija Lipsuke ajas kommentaatoritele sõrad vastu

Põlvamaal on kõige enam tuntust kogunud blogija ilmselt Lipsuke. Naine kodanikunimega Janeli Kirss (27) elab Räpinas ja kasvatab nelja last. Kirss tunnistab, et talle on alati kirjutamine meeldinud. Ja kui ta Eesti ühe tuntuma blogija Malluka tegemisi jälgima hakkas, tundis Janeli isegi, et võiks oma elu teistele avada. Kirss alustas blogimist juba 2012. aastal, mil koos kaasaga õhinal peret looma hakkas ja beebiplaane pidas.