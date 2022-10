Kuulekus tõi Leedus edu

Kokku osales Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keiski sõnul Leedu patrullkoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel 24 tandemit. Võisteldi asulajälje ajamises, otsinguülesannetes, jõu­kasutuses ja kuulekuses. Kuulekusharjutusel said koerajuht Kätlin ja Romi individuaalarvestuses esikoha, väga hästi läks neil ka asulajälje ajamises.

Kätlini sõnul oli võistlus väga põnevalt ja nutikalt üles ehitatud. «Tavaelus ja treeningutel me selliseid asju kindlasti ei tee, nagu Kaunases nõutud olid. Saime uusi kogemusi juurde ja kohati Romi isegi üllatas mind. Sain aru, et minuga koos on ta valmis tegema kõike ja tuleb väga hästi toime ka ootamatutes olukordades. Kui ikka tuleb sõita aiakäruga, hüppab kärru ja sõidame.»