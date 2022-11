Võru tenniseklubid pälvisid tunnustuse

Võru tenniseklubid on andnud panuse, et tennist saaks õppida, mängida ja harrastada ka Võru linnas. Võrus on kogukond, kelle näol on tegemist tõeliste tegijate ja hingeliste mängijatega, ütles tennise liidu juhatuse liige Toomas Kuum.

Tänu eelmisel aastal Võru linna uuendatud tenniseväljakutele on MTÜ TulevikuTähed suurendanud erineva tasemega tenniseõppe läbiviimist, alustades pisikeste lasteaialastega ja lõpetades täiskasvanute täiendkoolitusega. MTÜ Tenniseklubi VSOP on saanud lisaks iga-aastaselt korraldatud turniiridele korraldada ka kõrgema kategooria turniire.