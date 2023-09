Võrumaa Arenduskeskus soovib Koidula piiripunkti töö jätkumist

Sihtasutuse sõnul kaasneks Koidula piiripunkti sulgemisega mitmed negatiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud, sealhulgas otsene mõju piirkonna tööhõivele ja sissetulekutele. Väheneks mitmete Võru maakonna, sealhulgas Setomaa piirkonna, ettevõtete käive, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, kelle klientideks on muuhulgas piiripunkti läbivad isikud või kelle tööjõuks on Petserimaal elavad Eesti kodanikud.

Kaaludes Koidula piirületuspunkti täielikku sulgemist, tuleb arenduskeskuse sõnul arvestada, et Petseri on ajalooliskultuurilise Setomaa keskus ning piirkonnad on olnud omavahel seotud. Hetkel sobib näiteks hauaplatside korrastamise, sugulaste külastamise ja kinnisvara hooldamise eesmärgil tehtavateks piiriületuseks enim just Koidula piiripunkt, mille lähedal on raudteejaam, bussipeatus ja toimivad bussiliinid. Luhamaa kaudu lisandub sõidukitele 50–60 lisakilomeetrit ning jalgsi piiriületuseks see alternatiivi ei paku, samuti puuduvad nii Eesti kui Venemaa poolelt praegu Luhamaa piiripunkti kaudu ka ühistranspordi ühendused.