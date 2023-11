GALERII ⟩ Kiusamise teemalisest festivalist sai osa üle 600 lapse

NAKS festivali loominguline juht ja ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse liige Marek Demjanov avaldas heameelt, et festival on jõudnud piirilinna ja Lõuna-Eestisse. «Festival on võtnud eesmärgiks tulla noorele vaatajale lähemale, et ka äärealadel elavad lapsed ja noored saaksid osa teatrielamusest. NAKS festivali eesmärk on tuua kord aastas kokku selle valdkonna asjatundjad, parimad lavastused ja põletavamad sotsiaalsed teemad, mis puudutavad noort vaatajat,» lausus Demjanov.