Aastate jooksul on vähendatud ajateenistuse nõudeid. Kui veel mõne aasta eest oli sõduri baaskursus kolm kuud, siis nüüd on see kaks või kaks pool kuud. Lisaks toob Pähn välja, kui lihtsaks on ajateenijate elu tehtud. «Ütleme nii, et kui sa elad Võru linnas ja sind on määratud Kuperjanovi pataljoni ning nad on kell 18 kodus ja kell kuus hommikul pataljonis tagasi, siis see ei ole mingi ajateenistus. Füüsiline vorm on ajateenijatel ikka nõrgaks jäänud,» sõnas ta.