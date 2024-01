Kanepi valla koolides õppetöö ei katke

76 õpilasest puudus esmaspäeval 14 last, kellest kõik peaksid olema haiged. «Ka lasteaias on praegu pooled lapsed haiguste tõttu kodus, mistõttu saame ühe õpetajata ilusti hakkama,» sõnas mõlema haridusasutuse juht.

Põlva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa andmeil ei streigi vallas üksnes Roosi kool. «Mooste kool on öelnud, et nad streigivad tähtajatult. Ahja ja Tilsi kool streigib kolm päeva, Vastse-Kuuste ja Põlva kool viis päeva. Lasteaiad ja huvikoolid meie andmetel streikima ei hakka. Väiksemad koolid peatavad töö pea täies koosseisus, Põlva koolis on tööst eemal 91 õpetajast 69,» lausus ta, lisades, et koolide uksed on lahti ning majja tulevatele lastele süüa antakse.