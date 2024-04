RIIGIEKSAM ⟩ Abiturient Mia Külaviir: närveerida pole mõtet, teen selle lihtsalt ära

«Ma arvan, et saan natuke parema tulemuse, kui ei hakka üle mõtlema, vaid lähen ja teen lihtsalt nii, nagu ma olen,» ütleb Mia reede pärastlõunal. Tal on koolis just läbi saanud viimane konsultatsioon ja eksamipäevast lahutava nädalavahetuse jooksul on võimalik end kas ogaraks närveerida või teha rahu ja leppida sellega, mis tulemas on.