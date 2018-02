Põlva säästab eraomanikke lumerookimise kohustusest

«Põlva vald on Eestis erandlik maakonnakeskus selle poolest, et eramajade omanikud ei pea oma krundiga piirnevaid kõnniteid hooldama. Seda teeb maksumaksja raha eest palgatud koristusfirma,» ütles Põlva volikogu esimees Igor Taro. «Kuivõrd mõistlik see on – see on muidugi arutelu koht ja volikogu teema heakorraeeskirja uuendamisel.»