Piirivalvurid tabasid kaks ebaseaduslikult riigis viibinud väidetavat palestiinlast

Araabia keelt kõnelenud dokumentideta mehed viidi asjaolude selgitamiseks Piusa kordonisse, kus nad rääkisid uurijale, et on mõlemad 28-aastased ja palestiinlased. Neid väiteid kontrollitakse edasises menetluses.

Piusa kordoni juht Valmar Hinno sõnas, et surve rohelisele piirile on viimastel nädalatel kasvanud. „Lähiaja prognoos näitab, et surve piirile võib kasvada veelgi, sest seoses jalgpalli MMiga on Venemaale tulnud inimesi, kes võivad end fänniks nimetades püüda illegaalselt Euroopasse pääseda,“ märkis ta.