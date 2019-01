Pühapäev toob üksikuid lumehooge

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Vastu hommikut sajuvõimalus suureneb. Kohati võib tekkida udu. Puhub läänekaaretuul 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Külma on 5-10, kohati kuni -13 kraadi, saartel ja rannikul on õhutemperatuur nullkraadi lähedal.