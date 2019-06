Kiirabibrigaad kolib ajutiselt Valga haiglast ära

Kohalik poliitik ja talunik Kaupo Kutsar postitas sotsiaalmeediagruppi «Valga sünnitusosakonna kaitseks» sõnumi, et kiirabi kaotatakse haiglahoonest täielikult ning viiakse maksu- ja tolliameti hoone juurde aadressil Viljandi 23. Kiirabi ruumidesse aga tulevat vanadekodu. Toimetusse helistanud mees aga oli kuulnud, et erakorralise meditsiini osakonna ruumidesse tuleb lausa hullumaja ehk psühhiaatriakliinik.

Valga haigla juhi Margus Ulsti sõnul on tõde sedapuhku moonutada saanud. Ulst ütles, et kuna Valga asenduskodu Kurepesa hoone aadressil Kungla 12 läheb remonti, tuleb sealsed inimesed ehitustööde ajaks välja kolida. Teisi sobivaid pindu peale Valga haigla aga piirilinnast ei leitud. Seetõttu võeti vastu otsus, et asenduskodu tegevus kolitakse remondi ajaks haiglas asuvatesse kiirabiruumidesse ning haigla kiirabibrigaad omakorda kolib aadressile Viljandi 23, kus praegu asub haigla teine kiirabibrigaad, mida haldab ettevõte Eldred Medical.