Jõulupostmargiks saamise nimel jääb võistlema 17 kavandit

Eesti Post on juba kolm korda jõulude eel välja andnud lõhnava postmargi ning möödunud aastad on tõestanud, et kuigi kirjamahud üldiselt langevad, on jõulukaartide saatmine jätkuvalt populaarne. Kui Eesti esimene piparkoogilõhnaline jõulumark 2016. aastal ilmus, oli nii meedia kui ka klientide huvi ootamatult suur ja margid said kiirelt postkontorite lettidelt otsa. Erilise margiga kirja soovisid oma lähedastele ja sõpradele saata ka need, kes polnud seda juba aastaid teinud.