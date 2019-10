Tormi tõttu on vooluta enam kui 50 000 majapidamist

Kuigi torm on vaibunud, oli täna kella 22.45 seisuga Elekrilevi andmetel üle Eesti veel vooluta 50 466 majapidamist. Ligi 10 000 majapidamist on voolu tagasi saanud, samas pole Lõuna-Eestis olukord kuigivõrd paranenud.

Võrumaal oli kella 22.45 paiku elektrita majapidamisi Elektrilevi andmetel 18 999, Põlvamaal 8399 ja Valgamaal 4308. See tähendab, et pea tuhat majapidamist on elektri tagasi saanud Põlva- ja paarsada Valgamaal.

Võrumaal on aga vooluta majapidamiste hulk jätkuvalt tõusuteel. Üle 80% maakonna tarbijatest on elektrita. Erakordseks teeb sealse olukorra ka see, et Elektrilevi andmetel on Võru linn juba tunde täielikult elektrita. Ka on linnas tõsiseid probleeme interneti- ja mobiilsidega.

Ka Põlvamaal on olukord halb: pea pool maakonna tarbijatest on elektrita. Kõige hullem on olukord teadaolevalt Põlva vallas, aga ka näiteks Räpina valla Veriora piirkonnas.

Valgamaal on eriti hull on olukord Tõrva vallas Hummuli kandis.

«Tänane torm on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. Tuule kiirus on paiguti üle 30 m/s ja selle tulemusel on mitmetes kohtades puud liinidele murdunud ja mastid murdunud,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen pärastlõunal.