Valga kiirabi tegi Läti perele varajase jõulukingi

Laupäeval kella 20 ajal tundis Liene kõhus kerget valu, aga see ei olnud nii tugev, et takistada magamaminekut. Valu tugevnes südaöö paiku ja naine ärkas. Noorte vanemate kursusel oli Andrise sõnul neile öeldud, et pärast sünnitusvee puhkemist on 12 tundi aega haiglasse jõuda. Laps tuli kodus ilmale aga juba kella 1.25 paiku. Sealjuures on see nende esimene laps, kes reeglina nii kiiresti sündida ei tohiks.