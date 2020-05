Mari Kalkun teeb õunaaiaalbumit

«See algas nagu mingi heledus kuskilt laugude vahelt, teate küll, see õunapuuõite iselaadne kuma, mida võib kogeda vaid maiõhtul aias istudes ja hästi tasa olles. Istusin seal ja mõtlesin oma esivanemaile, kes on rajanud talu, kus praegu elan; oma vanaemale, kes on istutanud need õunapuud, mis püsivad ja kannavad vilju tänaseni. Et on veel miskit, mis kannab ja püsib ja need on juured.»