Marianne Kuzemtšenko: autismi on meis kõigis

Kuidas lapses autism ära tunda?

Märgid võivad ilmneda juba beebieas. Peaks jälgima, kas laps eakohasel ajal keerab, tõuseb istuma, otsib pilkkontakti, kas ta naeratab, tunneb rõõmu, kui sülle võetakse. Kui laps ei tule eakohasel ajal istuma, võib see olla arenguline eripära ega tähenda midagi. Aga kui ta on väga tugevate unehäiretega või keeldub esimesel eluaastal kategooriliselt mingitest toitudest, tasub seda märgata. Kui laps viskab end alatasa selili ja hüsteeritseb, on nõus kõndima ainult mööda üht marsruuti ja me ei või temaga minna teisele tänavale, teise poodi või panna pähe teist mütsi, tasuks nendele märkidele tähelepanu pöörata.