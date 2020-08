Hooldusasutustes kehtestati piirangud

Näiteks kehtestab reedest patsientide külastamise keelu Võrus asuv Lõuna-Eesti haigla. Lähedastega palutakse suhelda telefoni teel. Väga erandlikel juhtudel on lubatud patsiente külastada kokkuleppel osakonnaga.

Valga haigla eri- ja üldhoolekandeosakonnas hakkab külastuspiirang kehtima laupäeval. Kui hoolealuse külastamine on vältimatu, annab sellest lähisugulasele teada osakonna hooldusõde. Klientidele on lubatud pakke tuua tööpäevadel haigla valvelauda. Pakil peab olema saaja ja osakonna nimi. Toiduainetest on lubatud tuua pikemalt säilivaid sööke ja jooke.