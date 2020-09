Galerii ⟩ Spordimees Ants Joonas sai sünnipäevaks uhke pingi

Endist treenerit Ants Joonast oli sünnipäeva puhul tulnud Haanjasse tervitama üle viiekümne endise õpilase, kolleegi, sõbra ja pereliikme, et üheskoos väärikat tähtpäeva tähistada. Ka sai sünnipäevaline panna ennast proovile lasketiirus ning tõestas, et märgid kukuvad ka sellises vanuses.

Ants Joonas on aidanud üles ehitada Vastseliina spordibaasi ning Võru ja Vastseliina laskesuusatamise koolkonna. Pingi asukoht Haanja lasketiiru juures on sümboolne, kuna mitmed endised laagripaigad on jäänud Haanja lähistele. Samuti asub ja kasvab seal piirkonna tugevaim laskesuusakeskus.