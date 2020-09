Valga vallavalitsus jätkab kolme asemel kahe asevallavanemaga

Valga vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku vallavalitsuse struktuuri muutmiseks selliselt, et valla juhtimine jätkuks edaspidi viieliikmelise meeskonnana, milles lisaks vallavanemale kaks asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. Seega asendub üks asevallavanema koht valitsuse liikme kohaga. Reedesel istungil kiitis volikogu ettepaneku heaks.

Vallavanem Ester Karuse selgitas, et edaspidi võtab hariduse ja kultuuri valdkonda juhtinud asevallavanema ülesanded üle kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja. Hetkel selline juhi koht vallavalitsuses puudub. Koha täitmiseks korraldab vald peagi avaliku konkursi. Karuse lisas, et kultuuri- ja haridusteenistuse juhatajast vallavalitsuse liiget ei saa. Üks koht vallavalitsuses jääb hetkel täitmata. Kas ja millal see täidetakse, pole Karuse sõnul veel teada.

Vallavanem põhjendas struktuurimuudatust sooviga optimeerida töökorraldust ja võimalusega hoida kokku valitsemiskulusid. Vallavalitsus on eelnevalt arutanud eri valdkondade töökorraldust ja leidnud, et tööülesannete ja vastutusalade ümberjagamise tulemusel saab edasi minna kahe asevallavanemaga. «Oleme leidnud lahendusi ja korraldame vastutusalad ümber selliselt, et ükski oluline töölõik ei jääks katmata,» kinnitas Ester Karuse ning lisas, et struktuuri muutmine on lisaks ka üks võimalusi eelarvesse soovitud kokkuhoidu tuua.

Varasemalt on uus vallavalitsus saanud volinikelt kriitikat, et ametisse võeti eelnevast valitsusest enam asevallavanemaid. Opositsioonis olev vallavolinik Monika Rogenbaum avaldas seekordsel istungil vallavanemale tunnustust, et vallavalitsus nüüd kokkuhoidva otsuse tegi.

Karl Kirt, kes alustas Valgas asevallavanemana tööd käesoleva aasta 27. märtsist, vastutas vallavalitsuses hariduse ja kultuuri, kogukondade ning noorsootöö valdkonna eestvedamise eest. Kirt põhjendas ametist lahkumist sooviga keskenduda rohkem kodukohale Tõrvale ja eesseisvatele kohalike omavalitsuste valimistele.

Valga Vallavalitsuse koosseisu kuulub nüüdsest lisaks vallavanem Ester Karusele asevallavanemad Toomas Peterson ja Mati Kikkas ning vallavalitsuse liige Madis Gross.

Lisaks kiitis volikogu enamus 18 poolthääle, 0 vastuhääle ja nelja erapooletuks jäänud voliniku häälega heaks eriolukorra tõttu vallale antava 800 000 euro eest tehtavate projektide nimekirja. See tekitas volinikes kõvasti arutelu, kuna nimekirjas polnud märgitud, kui palju eri objektid maksma lähevad. Näiteks soovis volinik Monika Rogenbaum ettekande teinud asevallavanem Toomas Petersonilt teada, kui palju ikkagi konkreetsed projektid maksavad. Volinik Lauri Drubinš päris, mille alusel valitakse välja, mis mahub 800 000 euro sisse ja kes need otsused teeb. Volinik Kaupo Kutsar oli samuti numbrite puudumisest häiritud. «Meil pole numbreid. Kuidas me teame volikogus hääletada tabelit, kus ei ole numbreid?», päris ta.

Ühtlasi häiris Kutsarit, et nimekirjas on olemas küll koerte jalutusväljak, mis pole halb asi, ent sellest prioriteetsem võiks olla laste mänguväljakute kordategemine.

Toomas Peterson vastas, et 800 000 eurot ei ole tegelikult veel rahana vallal olemas ja tegu on tavatu eelarve planeerimise protsessiga. «Eelarve realiseerub siis, kui esitame projektid, kui enampakkumine on läbi viidud,» lausus Peterson.