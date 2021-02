Alates metsaregistri praeguse versiooni kasutusele võtmisest 2017. aasta sügisel on Keskkonnaamet regulaarselt kogunud portaali kasutajatelt tagasisidet. „2020. aastal esitati 86% kõikidest metsateatistest elektrooniliselt metsaregistri kaudu. Kuna metsaomanikud on meile väljendanud, et vajavad portaali kasutamisel nõustamist, uuendasime portaali avalike teenuste kasutusjuhendit ning lisasime teavet eri tüüpi otsingute tegemiseks,“ sõnas Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk.