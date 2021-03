Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik kirjutas parima olemusloo

23. oktoobril ilmunud võidulugu «Raju narkosügis Võrumaal ehk ühe diilervõrgu tõus ja langus» toob päevavalgele loo ebaseaduslikust narkoärist Lõuna-Eestis, mille niidid viisid Võrumaalt ja Valgast nii Lätti kui Viljandisse. Lugu jutustab nii narkootikumide liikumise teekonnast, inimestest, kes sellega seotud ning nende tabamisest. Lugu toob päevavalgele nii juhtunu detailid kui ka ühtlasi kurva tõsiasja, et narkootikumid niidavad üha nooremaid.

Arved Breidaks lausus tunnustust vastu võttes, et lugu sündis paljuski seetõttu, et ajakirjanikel pole enam võimalik niisama lihtsalt välja minna, mistõttu tuleb rohkem dokumentides sorida. «Murekoht on suur – laastavad ju narkootikumid hingi ka väikestes kohtades.”

Vahetult pärast veebiülekande lõppu lisas ta, et on vaja kätt pulsil ja silmad lahti hoida – siis tulevad ka lood kätte. «Tuleb näha suurt pilti ja panna asjad konteksti. Dokumentide lasu selles narkoloos oli tõeliselt paks. Pidin looma endale silme ette sündmuste aegrea. Iseenesest oli see lugu juba toimunud – pidin vaid suutma sellel sabast kinni saada,» rääkis Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik.

Olemusloo kategoorias võistles kokku 34 tööd.

Parima maakondliku arvamusloo «Pärast rindade käperdamist» kirjutas Anu Viita-Neuhaus Virumaa Teatajas. Arvamuse kategoorias esitati 28 tööd. Parima maakonnalehtede uudise «Jalutu mees on bürokraatia tõttu sunnitud pudelisse urineerima» ja «Linn leidis ratastoolis mehe käimlale ümberehitaja» kirjutas Annika Kuusik Pärnu Postimehes. Uudise kategoorias esitati 29 tööd. Võitjad saavad 1000 euro suuruse preemia.

Aasta ajakirjanik 2020 on Holger Roonemaa Eesti Päevalehest, kes sai auhinnaks 5000 eurot ja kullatud sule, mille autorid on metallikunstnik Ive-Maria Köögard ja klaasikunstnik Katrin Tukmann. Noore ajakirjaniku 5000 euro suuruse preemia sai Greete Lehepuu Eesti Ekspressist. Elutöö preemia, mille suurus on samuti 5000 eurot, sai Rein Raudvere Maalehest. Samas väljaandes on ta töötanud 1987. aastast.

Skandinaavia meediakontsern Bonnier ja ajaleht Äripäev andsid veebitseremoonial üle Bonnieri preemia, mille said Stass Kuznetsov, Helen Mihelson, Risto Berendson ja Robin Roots Õhtulehes läinud aasta novembris ilmunud artiklitega sellest, kuidas tollane haridus- ja teadusminister Mailis Reps väärkasutas riigi vara ja vahendeid. Minister astus nende lugude tõttu ametist tagasi. Bonnieri preemia suurus on 5000 eurot.

Samuti selgusid parimad lehekujundused. Väikeste lehtede olemuskülgede seas kandideeris ka Lõuna-Eesti Postimehes 15. mail ilmunud lugu «Maale jäänud poeg jätkab isa tööd / Traktori asemel meeldivad Ole Mustingule lehmad», mille kujundas Ivari Lipp.

Lõuna-Eesti Postimehe töötajad on aasta jooksul püüdnud mitmeid auhindu ja nominatsioone. Möödunud aastal sai meedialiidu konkursil nominendiks Maarius Suviste lugudesarjaga „Kuu lõpp lavkas: andke midagi sentide eest“, „Vaesus lööb hinge ehk Kuidas maal ellu jääda“ ja „Lapse abipalve lasteaias: «Tädi, kas süüa saaks?!“.