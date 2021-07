Suurde Taevaskotta viib nüüd metallist sild

Vahetult enne lindi lõikamist tuli sillalt ära ehitaja, RMK-Invest OÜ omanik Madis Maiste, olles teinud pintsliga veel viimaseid värviparandusi. Matkajatest jõudsid esimesena teiselt poolt Ahja jõge Suurde Taevaskotta tallinlased Raido Holm ning Kirsti ja Lenna Talviste. «Sild on igati ilus,» oli nende esmamulje. Viimati käis pere Taevaskojas kolm või neli aastat tagasi.

RMK külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhi Tarmo Denksi ütlusel on tegemist esimese täislahendusena projekteeritud metallsillaga lõunapiirkonnas. «Laudist ja käsipuid on lihtne vahetada, aga tähtis on just kandev osa. Rõuge ja Meremäe vanad puust vaatetornid läksid kuue aastaga läbi. Pealegi pole metalli ja puidu hinnavahe enam kuigi suur.»

Eluiga vähemalt 50 aastat

Kui eelmine, liimpuidust sild valmis aastal 2002/2003, siis projekti kohaselt on uue silla eluiga vähemalt 50 aastat.

«Eiffeli torn on siiamaani püsti – seega loodame parimat. Sild on ju igalt poolt tsingitud – seega ei pääse ka rooste ligi. Aga eks meie järeltulevad põlved näevad, kaua see vastu peab,» lisas Tarmo Denks.

Madis Maiste sõnutsi oleks silla veelgi varem valmis saanud, aga talvel ei pääsenud suure kraanaga ligi. «Kevadel takistas ka materjalide hullumeelne kallinemine ja puudus. Eelarvega läksimegi seetõttu veidi lõhki.»

Tegu on metallkonstruktsioonil rippsillaga, mis pikema kestvuse tagamiseks kuum­tsingitud. Puitosad on kuum­õlitöötlusega, mis peaks tagama kõige pikemaajalise kaitse.

«Lähema kümne aasta jooksul ei pea siin kasutatud puidu pärast kindlasti muretsema ega seda välja vahetama. Laudteel on all veel metallrest – kui laud peakski läbi mädanema, siis keegi jõkke ei kuku. Sillal saab liikuda ka hooldus-ATVga, millega on võimalik lund lükata. Igal juhul oli see üks huvitav projekt,» rääkis Maiste.

Tarmo Denks, RMK külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juht «Eiffeli torn on siiamaani püsti – seega loodame parimat.»

Nii tema kui ka ehitusjärelevalvet teinud Insten Projekt OÜ juht Valeri Volkov rõhutasid vajadust puitdetaile korralikult hooldada. «Kui senine sild olnuks korralikult immutatud, oleks see talle kindlalt kümme aastat juurde andnud,» oli Volkov kindel.

«Norra kirikukatused on pidanud vastu mitusada aastat, sest neid on iga kahe aasta tagant hooldatud. Aga silmas pidades kas või RMK mastaapi, eeldab see päris korralikku rahalist ressurssi, et kõik puitosad üle hooldada. Pealegi ei pääse igale poole tehnikaga ligi,» lisas Maiste.

RMK külastusala juhataja Malle Orase andmeil läks uus sild koos projekteerimisega maksma ligi 120 000 eurot. «Vaadates kas või hüppeliselt kerkinud metalli hindu, sattusime õigel ajal seda silda tegema,» lisas Tarmo Denks. «Tõime detsembris metalli siia ära ja juba jaanuaris hakkas hinnaralli pihta,» ütles Madis Maiste.

Kuigi eelmine sild oleks tugevuse poolest veel pidanud, oli see Tarmo Denksi ütlusel õrnalt nihkes, mistõttu ei juletud võtta riski. Ületuskoht lammutati septembris-oktoobris ning juba detsembriks olid uue silla elemendid Suures Taevaskojas kohal.

Lindi lõikasid läbi RMK-Invest OÜ omanik Madis Maiste (vasakult), RMK külastusala juhataja Malle Oras ja Insten Projekt OÜ juht Valeri Volkov. FOTO: Mati Määrits

Rajamist ootab ratastoolitee

Lähiajal on plaanis ka treppideta jalgraja tegemine Väikese Taevaskoja juurest Suurde Taevaskotta. Malle Orase selgitusel on see mõeldud nii ratastooli kui lapsevankriga liikujatele.

«Rada algab Emalätte silla juurest ja tuleb Suure Taevaskoja juurde pikema kaarega, sest otse on liiga järsud tõusud. Ka sellel teel on tõuse ja langusi, mistõttu ratastoolil liikujal peaks kindlasti olema abistaja kaasas,» sõnas ta.