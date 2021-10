ATRIA Eesti AS müügi- ja turundusdirektor Meelis Laande ütles, et nende verivorstid on läbi aastate olnud ühed edukamad jõulutooted Eesti turul. „Verivorst on Eestimaa inimeste traditsiooniline jõuluroog, millega on koos kasvanud terved põlvkonnad. See on oodatud pidupäevakaaslane jõululaual ning inimesed on väga nõudlikud uute maitsete turule toomisel. Mitmeid aastaid tagasi oli meie sortimendis seasooles verivorst kanepiseemnetega, mida saatis suur müügiedu. Seetõttu otsustasime tuua turule ka peenemad verivorstid. Viimaste aastate trend näitab seda, et tarbija eelistus kuulubki pigem peenikestele verivorstidele,“ selgitas Laande.