«Nädala alguses lausa kaalusime, kas jämmi üldse teha, sest Covidi arvud läksid väga suureks. Aga võtsime meeskonnaga kaks päeva analüüsiks aega, suhtlesime paljude osavõtjatega ning kõik arvasid, et kui vaktsineeerimistõendid on olemas ning testid korras, võiks ikka kokku tulla. See kesktalvel toimuv jämm on ühele pillimehele kordades suurema väärtusega kui võimalik ärajätmine. Saame ju viimasel ajal nii harva kokku. Võtsime küll väikese riski, aga usume, et see emotsionaalne laeng, mis siit saadakse, on väga suur,» rääkis korraldaja.