NAABRI POOL ⟩ Kohalik saiapood alustab Pihkvast lahkunud Hesburgeri ruumides äri

Nüüd aga teatas esmaspäeval kohalik pagaritööstus, et avab Hesburgerist tühjaks jäänud ruumides leiva- ja saiaäri, nagu see seal ka varasemalt oli töötanud. Teade põhjustas Vene sotsiaalmeedia Pihkva gruppides tubli nostalgialaine.

Hesburgeri lahkumise kohta sõna ei võetud, vaid üks Kirill mainis ära, et «eh, ega Hesburger polnud ka halb. Leiba on ka mujalt osta. Aga muidugi on hea, et see pole õllekas.»