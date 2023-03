Teisipäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel on enamasti pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, tuiskab ning sadu on tugev. Saartelt alates läheb sadu üle vihmaks. Jäiteoht on väga suur! Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning puhub 7-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul -2 kuni +3 kraadi, pärast keskööd tõuseb +2 kuni +7 kraadini.