Lähipäevil tuleb kuni 29 kraadi sooja

Ööl vastu teisipäeva on selge ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6 m/s. Sooja on 5-10 kraadi, rannikul kuni 13 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 21-25, rannikul kohati 15 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 6-11 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 21-27 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi.