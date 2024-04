Ornitoloog ja käitumisökoloog Marko Mägi tõdes, et kunagise pesapaiga kadumine võib esialgu linnule kindlasti meelehärmi tekitada. «Kui on aastaid sama koha peal pesa olnud ja lind tuleb tagasi Aafrikast lootuses, et pesa on alles, võib selle puudumine talle tõesti halb üllatus olla. Mine tea, mis ta mõtleb, kas hakkab kuskil uut pesa tegema või mitte.»