TOP 20 ⟩ Lõuna-Eesti Postimehe loetuimad lood aastal 2023

Alati kui unustame lihtsad tõsiasjad, kuidas elu tegelikult käib, põhjustab see probleeme, ütles intervjuus riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas, meenutades aastaid, mil Venemaad peeti partneriks ning lääneriigid, Eesti nende seas, suhtusid riigikaitsesse peenhäälestuse meetodil. Nüüd tuleb kaotatud aeg tema sõnul tagasi teha ning valmistuda pikaajaliseks vastasseisuks Venemaaga. Ukraina sõda annab meile selleks aega.

Pihkva oblasti kahes rajoonis muudeti piiritsooni. Seda tehti selleks, et võimaldada lihtsam juurdepääs Lämmijärve äärde püstitatud Aleksandr Nevski mälestuskompleksile, mille avamisel 2021. aasta septembris osales ka Vene president Vladimir Putin.

Kaitseväe Nursipalu harjutusalal puhkes maastikupõleng maa-alal, kuhu õppuste käigus lastakse miinipildujast ja teistest relvadest ning kus on ka lõhkemata mürske. Päästjad pidid seetõttu toimuvat esialgu jälgima eemalt.

Nursipalu harjutusala laiendamisele ette jäävad inimesed on juba mõnda aega elanud teadmisega, et peavad lähitulevikus müüma kodu, suvemaja, põllumaa või metsa riigile. Pikalt polnud aga selge, kui kõrgelt riik nende vara hindab ja kas selle eest on võimalik leida asemele väärikas elukoht, karja- ning põllumaa.