TOP20 Lõuna-Eesti Postimehe loetuimad lood aastal 2024

Võru vallas mööda Väimela-Kääpa teed sõitnud jalgratturid märkasid metsa alla toodud suuri kilekotte, mis jätsid mulje, et keegi on sinna suurema koguse jäätmeid sokutanud. Kilekotti sisse piiludes paistsid sealt arvatavate jäätmete asemel kätte aga hoopis kuusetaimed. Küllap oli metsaomanik need varakult metsa alla valmis toonud, et päikeselist kevadpäeva puude istutamisega sisustada.