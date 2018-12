Need on Lõuna-Eesti Postimehe loetumad lood aastal 2018

13. mail sai häirekeskus teate, et Valgamaal Tõrva vallas on noormees vee alla vajunud ja võib olla uppunud .Päästjad leidsid Valgamaal Vanamõisa järve ujuma läinud ning kadunuks jäänud nooruki surnukeha.

Kuna kõne tulekut piiri tagant peeti esialgu ebatõenäoliseks, arvati, et õnnetus on juhtunud Setomaa vallas Podmotsa külas. Lõpuks selgus, et väljakutse tehti ilmselt kuskilt Zabolotje küla piirkonnast Venemaal. Põhjus, miks Venemaalt võetud hädaabikõne Eesti häirekeskusse tuli, on ilmselt asjaolu, et helistaja kasutab Eesti mobiilsidevõrku, mis on piiritagustel aladel levinud odav viis Eesti sugulaste või tuttavatega ühenduse pidamiseks.