Lõuna-Eesti Postimehe loetumad lood aastal 2020

Ühel augustiõhtul kella 17.30 ajal sai häirekeskus teate, et Võrumaal on Suure Munamäe vaatetornist noormees alla kukkunud. Kohapeal selgus, et kahjuks vastas info tõele ja tornist alla kukkunud inimene on hukkunud. Teadaolevalt oli tegu õnnetusjuhtumiga.